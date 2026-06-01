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Le Prix de la liberté

Isabelle Colleau

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Isabelle et son mari décident de changer radicalement de vie. Ils achètent un petit voilier, Océane, et se lancent dans l'apprentissage de la navigation. Au fil des sorties en mer, des calanques marseillaises aux traversées vers la Corse, ils découvrent la réalité de la vie à bord : les manoeuvres, les réparations, les nuits au mouillage, la météo capricieuse et les imprévus du large. Malgré le handicap qui limite son quotidien, Isabelle s'adapte, persévère et poursuit l'aventure, entourée de son mari et bientôt du chien Bimini, nouveau membre de l'équipage. Dans ce récit autobiographique, Isabelle Colleau partage avec sincérité son apprentissage de la voile et le choix d'une vie en mer. Entre carnet de bord et témoignage personnel, ce livre raconte un mode de vie différent, fait d'adaptation, de liberté et de résilience.

Par Isabelle Colleau
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Isabelle Colleau

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Guides pratiques

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Le Prix de la liberté

Isabelle Colleau

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

19,30 €

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Scannez le code barre 9782385802523
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