Malgré une histoire hérissée de querelles doctrinales et diplomatiques, l'Eglise catholique et le principe français de laïcité n'ont cessé de se rapprocher. Aujourd'hui, l'Eglise s'est ralliée à une "juste laïcité" , selon la formule de Benoît XVI. Elle n'est plus allergique à la laïcité française. Pour autant, il serait irénique de croire à une harmonie complète entre la laïcité française et la doctrine catholique. L'Eglise n'admet la laïcité que sous bénéfice d'inventaire. Elle n'accepte qu'une "juste" laïcité, réfutant donc toute interprétation injuste de la laïcité. Reste évidemment à savoir ce qui, aux dires de l'Eglise, est juste et ce qui ne l'est pas dans le principe de laïcité. C'est une telle comparaison entre le droit français et la doctrine de l'Eglise que cet ouvrage entreprend. Il cherche ainsi à montrer à la fois les causes de la progressive acceptation catholique de la laïcité et les oppositions incompressibles qui perdurent.