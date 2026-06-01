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Le temps des tigresses

Jacques Cauda, Jean Chauzy

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William Gehin, comptable au siège de "La Libellule" , pensait avoir pris une grande décision : se marier avec Brigitte. C'était sans compter sur l'irruption de trois autres femmes dans sa vie. Dès lors, tout se complique. Ou plutôt, tout s'emballe. Incapable de choisir, irrésistiblement attiré par la dernière arrivée, William enchaîne les emballements, les hésitations et les revirements avec une désastreuse constance. Entre amis fidèles, ennemis tenaces et amours imprévisibles, son quotidien bascule dans une mécanique aussi déroutante que savoureuse. Car dans l'univers de William Gehin, même les pires situations finissent par prendre un tour inattendu.

Par Jacques Cauda, Jean Chauzy
Chez Editions Douro

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Auteur

Jacques Cauda, Jean Chauzy

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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Le temps des tigresses

Jacques Cauda, Jean Chauzy

Paru le 01/06/2026

320 pages

Editions Douro

22,90 €

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Scannez le code barre 9782384066148
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