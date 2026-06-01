Le temps des tigresses

William Gehin, comptable au siège de "La Libellule" , pensait avoir pris une grande décision : se marier avec Brigitte. C'était sans compter sur l'irruption de trois autres femmes dans sa vie. Dès lors, tout se complique. Ou plutôt, tout s'emballe. Incapable de choisir, irrésistiblement attiré par la dernière arrivée, William enchaîne les emballements, les hésitations et les revirements avec une désastreuse constance. Entre amis fidèles, ennemis tenaces et amours imprévisibles, son quotidien bascule dans une mécanique aussi déroutante que savoureuse. Car dans l'univers de William Gehin, même les pires situations finissent par prendre un tour inattendu.