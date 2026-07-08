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Cherche et trouve - Ma journée à la maternelle

Armelle Modéré

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Un cherche-et-trouve narratif plein de vie pour jouer avec les différents moments de la maternelle et éveiller la curiosité des tout-petits, dès 2 ans. Observer et jouer Chaque grande scène illustrée propose un jeu d'observation : retrouver cinq personnages et cinq objets cachés. Ce défi ludique stimule la concentration, l'attention visuelle et la curiosité des enfants, tout en les invitant à explorer chaque détail. Une découverte ludique de la maternelle Tout au long de huit séquences de jeux, introduites par une page de présentation des personnages, l'enfant découvre les moments clés de la journée : l'arrivée, l'installation en classe, la récréation, le repas, l'activité sportive, la sieste, le jardinage et le départ des parents. Une manière ludique de se familiariser avec les rituels de l'école maternelle. Une narration complice Chaque scène est introduite par une narration lue par le parent, qui immerge un peu plus l'enfant dans l'univers des personnages. Cette narration crée un moment de partage avec le parent, favorisant l'échange et le vocabulaire. Une lecture complice qui transforme le jeu en histoire.

Par Armelle Modéré
Chez Editions Milan

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Auteur

Armelle Modéré

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

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Cherche et trouve - Ma journée à la maternelle

Armelle Modéré

Paru le 08/07/2026

18 pages

Editions Milan

10,90 €

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Scannez le code barre 9782408066673
9782408066673
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