Une année dans la classe de madame Lapin

A l'école maternelle, la journée est rythmée par des moments de découverte et de complicité. En classe ou dans la cour, à deux ou en groupes, on dessine, on joue, on rit, on partage ! Voici un recueil de 10 histoires à lire avec les tout-petits pour les accompagner dans leur vie d'écolier. Des aventures à hauteur d'enfant Dire au revoir à ses parents, apprivoiser le brouhaha de la cantine, dormir à l'école, se consoler des premières chutes... Dans cet album, chaque moment clé de la maternelle est raconté avec tendresse et humour. Les plus petits se reconnaîtront dans la ribambelle de personnages attachants et trouveront des repères rassurants à travers leurs aventures. Un beau recueil d'histoires Ce beau recueil d'histoires, à la fabrication soignée, offre des récits joyeux, bienveillants et variés pour raconter le quotidien des tout-petits à l'école maternelle. Les personnages et les histoires prennent vie sous les crayons de couleur de Juliette Boulard. Ses illustrations douces et candides retranscrivent à merveille ces moments clés de la vie d'un enfant.