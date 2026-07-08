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Vis ma vie de coccinelle

Nicolas Galkowski, Virginie Népoux

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Vis ma vie de coccinelle, un album documentaire mêlant photos et illustrations, à découvrir dès 7 ans, pour tout connaître de la vie de la fameuse petite bête rouge et noire. Une expérience documentaire immersive Glisse-toi dans la peau d'une coccinelle, et découvre en photos gros plan et en illustrations comment se passe sa vie de tous les jours. La mascotte fourmi, sa grande rivale, te révélera même quelques secrets supplémentaires sur elle ! La coccinelle prend la parole La coccinelle te raconte sa vie en direct : comme une star des réseaux, elle te présente son quotidien dans son album photos, elle te raconte ses aventures, des petites séquences BD, la chasse aux pucerons, et se fait même interviewer par sa rivale, la fourmi ! Tu sauras tout : où elle vit, comment elle dort, mange, fait caca, se reproduit, se défend et cohabite avec les humains. Un documentaire ultrariche Ce documentaire photo ultravivant va captiver ta curiosité grâce aux multiples photos pleine page, zooms, mosaïques, aux BD et aux illustrations légendées. Les textes sont courts. Un soin particulier a été apporté à la lisibilité des informations sur fond blanc ou uni, avec une longueur de ligne adaptée à ce que l'oeil saisit naturellement, pas de mots coupés, les éléments importants mis en gras... Une approche interactive Dans ce documentaire, tu découvriras plein d'informations, mais aussi comment participer à des actions d'adaptation et de protection qui te permettront d'agir autour de toi.

Par Nicolas Galkowski, Virginie Népoux
Chez Editions Milan

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Auteur

Nicolas Galkowski, Virginie Népoux

Editeur

Editions Milan

Genre

Insectes et oiseaux

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Vis ma vie de coccinelle

Nicolas Galkowski, Virginie Népoux

Paru le 08/07/2026

48 pages

Editions Milan

13,90 €

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Scannez le code barre 9782408063580
9782408063580
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