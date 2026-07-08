Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Fiches de Maths

Roland Charnay, Michel Mante

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage pratique constitué de 114 fiches de cours, quiz et "vers le concours" pour réussir l'épreuve disciplinaire écrite de Maths autour des thématiques au programme : Nombres et calculs, Organisation et gestion de données - Fonction, Grandeur et mesure, Espace et Géométrie, Algorithmique et programmation. Chaque fiche de cours contient une synthèse des connaissances à maitriser illustrée d'exemples, de points méthodologiques et d'une application du cours. Chaque fiche quiz permet de tester ses connaissances sur les notions apprises à travers une dizaine d'exercices de type QCM, textes à trous, vrai/faux. Chaque fiche "Vers le concours" propose un entraînement à partir d'extraits d'annales du concours Des corrigés détaillés, placés en fin d'ouvrage, permettent au candidat de progresser. Le + de l'ouvrage : Des tutos vidéos accessibles via Hatier clic Un accès privilégié à la plateforme Digischool pour réviser le concours en ligne et s'entrainer de manière interactive !

Par Roland Charnay, Michel Mante
Chez Hatier

|

Auteur

Roland Charnay, Michel Mante

Editeur

Hatier

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fiches de Maths par Roland Charnay, Michel Mante

Commenter ce livre

 

Fiches de Maths

Roland Charnay, Michel Mante

Paru le 08/07/2026

288 pages

Hatier

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401126602
9782401126602
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.