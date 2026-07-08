Les Petites Douceurs de la boulangerie de minuit

Quand la nuit vient à tomber, poussez la porte de cette boulangerie unique en son genre. On dit même que les pâtisseries y ont des vertus insoupçonnées... Une heure avant minuit, la vitrine de la boulangerie s'illumine dans une rue de Tokyo. Aux fourneaux s'activent le boulanger, son assistant et Nozomi leur jeune apprentie. Ce havre de paix dans la nuit est devenu un lieu incontournable pour les âmes en peine. On dit que l'odeur des croissants chauds les y attire. Ce jour-là, c'est un jeune garçon qui se présente à la boulangerie. Il est dans la classe de Nozomi et ne quitte jamais sa marionnette qui, si l'on en croit la rumeur, lui confère des dons de médium... Aussi savoureux qu'une bonne pâtisserie, aussi réconfortant qu'un petit pain chaud, la série La Boulangerie de minuit a déjà conquis plus d'un million de lecteurs dans le monde.