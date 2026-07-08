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Anatomie d'un meurtre

Jo Murray

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Coupable ou non coupable ? Leila Reynolds est une brillante avocate et se voit confier sa première affaire de meurtre. Un juge renommé et respecté vient d'être assassiné. L'accusé, Jack Millman est formel : c'est elle et uniquement elle qu'il veut pour sa défense. Mais quand l'accusé refuse de parler, comment faire ses preuves dans un procès qui semble déjà perdu d'avance ? Surtout dans ce milieu d'hommes où toute femme doit prouver chaque jour sa valeur. Leila va devoir se battre non seulement pour éviter la prison à Jack, mais aussi pour préserver ses secrets. Car chaque histoire a toujours deux facettes... Bientôt adapté en série, avec Rachel Brosnahan dans le rôle principal ! " Incroyablement accrocheur, intelligent, bien ficelé. Ce livre formidable m'a captivée dès la première page. Un page-turner addictif et une nouvelle voix passionnante dans ce genre. " Alice Feeney, autrice de His & Hers " Quelle lecture sensationnelle ! " Sarah Vaughan, autrice d'Anatomie d'un scandale " Totalement irrésistible. " John Marrs, auteur de La Maison des mensonges " Un thriller juridique absolument exceptionnel, qui deviendra à coup sûr un de mes livres de l'année. " TM Logan, auteur de Holiday, Présomptions et Le Préjudice d'Heather V. "Je prédis que ce sera le plus grand thriller publié en 2026 ! Le livre pose de grandes questions morales autour du crime et du châtiment qui vous laisseront songeurs des jours après en avoir achevé la lecture". Nicola Sturgeon, ancienne première ministre écossaise.

Par Jo Murray
Chez Hauteville

|

Auteur

Jo Murray

Editeur

Hauteville

Genre

Thrillers

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Anatomie d'un meurtre

Jo Murray trad. Benoît Robert

Paru le 08/07/2026

462 pages

Hauteville

18,95 €

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