Anatomie d'un meurtre

Coupable ou non coupable ? Leila Reynolds est une brillante avocate et se voit confier sa première affaire de meurtre. Un juge renommé et respecté vient d'être assassiné. L'accusé, Jack Millman est formel : c'est elle et uniquement elle qu'il veut pour sa défense. Mais quand l'accusé refuse de parler, comment faire ses preuves dans un procès qui semble déjà perdu d'avance ? Surtout dans ce milieu d'hommes où toute femme doit prouver chaque jour sa valeur. Leila va devoir se battre non seulement pour éviter la prison à Jack, mais aussi pour préserver ses secrets. Car chaque histoire a toujours deux facettes... Bientôt adapté en série, avec Rachel Brosnahan dans le rôle principal ! " Incroyablement accrocheur, intelligent, bien ficelé. Ce livre formidable m'a captivée dès la première page. Un page-turner addictif et une nouvelle voix passionnante dans ce genre. " Alice Feeney, autrice de His & Hers " Quelle lecture sensationnelle ! " Sarah Vaughan, autrice d'Anatomie d'un scandale " Totalement irrésistible. " John Marrs, auteur de La Maison des mensonges " Un thriller juridique absolument exceptionnel, qui deviendra à coup sûr un de mes livres de l'année. " TM Logan, auteur de Holiday, Présomptions et Le Préjudice d'Heather V. "Je prédis que ce sera le plus grand thriller publié en 2026 ! Le livre pose de grandes questions morales autour du crime et du châtiment qui vous laisseront songeurs des jours après en avoir achevé la lecture". Nicola Sturgeon, ancienne première ministre écossaise.