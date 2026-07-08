Le Japon selon Dragon Ball

Cet été, le 1 vous propose une nouvelle série de numéros destinés à vous faire voyager ! Après l'Amérique des grands réalisateurs l'an passé, cap cette fois sur le Japon, à travers quelques-unes des plus légendaires sagas de l'archipel : Dragon Ball pour ce tout premier numéro, les jeux vidéo Zelda la semaine prochaine, avant de conclure autour des pokémons. Une trilogie haute en couleur pour revenir sur l'histoire et le succès de ces oeuvres mondialement célèbres, mais aussi comprendre ce qu'elles peuvent nous apprendre de la culture et de la société nippones. Retracer la saga éditoriale de Dragon Ball, ce phénomène aux 300 millions d'exemplaires vendus (dont 30 millions rien qu'en France), c'est aussi corriger des décennies de mépris pour un genre, le sh?nen, devenu cardinal parmi les lecteurs plus ou moins jeunes. Alors grimpez sans attendre sur notre nuage magique, pour un périple teinté de curiosité et de nostalgie, à la recherche des boules de cristal qui, pour certains d'entre nous, seront capables de ressusciter leur enfance...