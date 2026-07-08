Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Japon selon Zelda

Collectif, Julien Bisson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La saga Zelda se définit par sa capacité de réécriture, chaque épisode pouvant être lu comme un palimpseste du jeu originel de 1986, entre innovations ludiques et technologiques et respect de la légende. Jouer à Zelda, c'est toujours prendre part à une véritable exploration spatiale d'une carte, en retrouvant la joie enfantine de battre la campagne ou en flairant l'apparition d'une grotte, ainsi que le souligne l'écrivain Aurélien Bellanger dans nos pages. Mais Zelda joue aussi sur le retour d'un lointain passé, chaque opus mettant en scène son rapport à un monde révolu par le biais d'une légende, oubliée au fil des années et appelée à renaître par nos actions. Avec ce deuxième numéro de notre été japonais, le 1 vous invite aussi à explorer ce que la licence de Nintendo donne à voir de la culture nippone. Car si le jeu emprunte beaucoup aux mythologies européennes, chaque volet est infusé d'un esprit profondément japonais, une esthétique de l'impermanence. Et le fameux emblème de la Triforce lui-même est directement inspiré de l'insigne héraldique du clan de samouraïs qui dirigea le Japon entre le XIIe et le XIVe siècle. Saisissez donc votre paravoile pour embrasser le "souffle de la nature sauvage ", à la découverte de l'un des univers les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo.

Par Collectif, Julien Bisson
Chez Le 1

|

Auteur

Collectif, Julien Bisson

Editeur

Le 1

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Japon selon Zelda par Collectif, Julien Bisson

Commenter ce livre

 

Le Japon selon Zelda

Collectif, Julien Bisson

Paru le 26/06/2026

Le 1

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386242922
9782386242922
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.