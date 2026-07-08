Le Japon selon Zelda

La saga Zelda se définit par sa capacité de réécriture, chaque épisode pouvant être lu comme un palimpseste du jeu originel de 1986, entre innovations ludiques et technologiques et respect de la légende. Jouer à Zelda, c'est toujours prendre part à une véritable exploration spatiale d'une carte, en retrouvant la joie enfantine de battre la campagne ou en flairant l'apparition d'une grotte, ainsi que le souligne l'écrivain Aurélien Bellanger dans nos pages. Mais Zelda joue aussi sur le retour d'un lointain passé, chaque opus mettant en scène son rapport à un monde révolu par le biais d'une légende, oubliée au fil des années et appelée à renaître par nos actions. Avec ce deuxième numéro de notre été japonais, le 1 vous invite aussi à explorer ce que la licence de Nintendo donne à voir de la culture nippone. Car si le jeu emprunte beaucoup aux mythologies européennes, chaque volet est infusé d'un esprit profondément japonais, une esthétique de l'impermanence. Et le fameux emblème de la Triforce lui-même est directement inspiré de l'insigne héraldique du clan de samouraïs qui dirigea le Japon entre le XIIe et le XIVe siècle. Saisissez donc votre paravoile pour embrasser le "souffle de la nature sauvage ", à la découverte de l'un des univers les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo.