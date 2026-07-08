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Apprendre à faire silence

Anselm Grün

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Dans un monde où le bruit, source de nuisances intolérables, nous envahit sans cesse, nombreux sont ceux qui aspirent au silence. Soucieux de l'équilibre personnel, Anselm Grün, bénédictin de l'abbaye de Münsterschwarzach, s'appuie sur la riche expérience des moines, et sur de savoureuses anecdotes pour mieux rejoindre ses contemporains dans leur quête de silence. Il ne cherche pas à faire de ces derniers des moines silencieux, mais bien des êtres de désir, d'intériorité. Son maître-mot est "lâcher prise" , c'est-à-dire renoncer à soi, faire taire ses crispations, ses idées fixes. Anselm Grün propose ainsi une vraie démarche de "recentrement" , secret de l'évolution spirituelle. Né en Allemagne le 14 janvier 1945, Anselm Grün entre à l'âge de 19 ans à l'abbaye bénédictine de Münsterschwarzach, où il mène la vie monastique. Dans les années 1970, il découvre les traditions des moines de l'Antiquité et entrevoit leur signification nouvelle, en lien avec la psychologie moderne. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages devenus des best-sellers.

Par Anselm Grün
Chez Ephata

|

Auteur

Anselm Grün

Editeur

Ephata

Genre

Témoins

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Apprendre à faire silence

Anselm Grün trad. Charles Chauvin

Paru le 08/07/2026

90 pages

Ephata

6,90 €

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