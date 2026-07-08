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Bloom Tome 10

Saka Mikami

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Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori, réputé n'accueillir que des cancres, est tombé amoureux de Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour filles de bonne famille, Kikyô. Alors qu'ils comptaient faire profil bas sur leur relation, quatre filles de Kikyô les surprennent en plein rendez-vous ! D'abord sur la défensive, les tensions vont vite s'estomper lorsqu'elles découvrent la gentillesse de Rintarô... sauf pour Ayumi Sawatari, pour qui cette révélation fait l'effet d'un choc : si même un garçon de Chidori peut se révéler attentionné et brillant, que vaut réellement sa propre réussite ? N'est-elle qu'une élève ordinaire, portée par le prestige de son lycée plutôt que par son talent ? Roméo et Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !

Par Saka Mikami
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Saka Mikami

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

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Bloom Tome 10

Saka Mikami

Paru le 08/07/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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