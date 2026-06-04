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#Album jeunesse

Les petites et grandes questions de mes 3-6 ans

Mattia Cerato, Valentina Belloni, Alissia Waeles

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Un livre pour enfin répondre à toutes les questions des petits ! Pourquoi on doit manger des légumes ? C'était quand les dinosaures ? C'est quoi l'amour ? Le jeune enfant se pose d'innombrables questions et voici l'ouvrage parfait pour y répondre ! Découvrez 250 questions parmi les plus fréquentes à cet âge et les réponses adaptées. Conçu avec une enseignante de maternelle, cet ouvrage a été pensé pour être au plus proche des interrogations des jeunes enfants et de leur curiosité. Les mots sont choisis avec soin pour apporter des réponses à la fois claires et completes pour aider l'enfant à cerner le vaste monde qui l'entoure.

Par Mattia Cerato, Valentina Belloni, Alissia Waeles
Chez Editions Auzou

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Auteur

Mattia Cerato, Valentina Belloni, Alissia Waeles

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Les petites et grandes questions de mes 3-6 ans

Mattia Cerato, Valentina Belloni, Alissia Waeles

Paru le 04/06/2026

176 pages

Editions Auzou

14,95 €

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