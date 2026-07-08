Chiruran Tome 27

Fraîchement nommé conseiller militaire d'Ôtori, Hijikata enchaîne les victoires contre l'armée impériale. En un jour à peine, il parvient à faire tomber le château d'Utsunomiya, point stratégique au nord du Kantô. Sa nouvelle réputation de commandant de génie, acquise par ce tour de force, ne lui attire pas que des admirateurs... Il se retrouve dans le collimateur de Yasuke Ôyama, chef de l'artillerie de Satsuma et assassin de Genzaburô Inoue. L'heure de la vengeance approche... Chiruranest un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique ! "Un titre aussi divertissant que didactique". ActuaBD "Chiruran séduit aussi bien par le pan historique raconté que par ce récit d'une jeunesse hargneuse et combattante du Japon du XIXe siècle" Manga-News