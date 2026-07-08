Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Chiruran Tome 27

Shinya Umemura, Eiji Hashimoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fraîchement nommé conseiller militaire d'Ôtori, Hijikata enchaîne les victoires contre l'armée impériale. En un jour à peine, il parvient à faire tomber le château d'Utsunomiya, point stratégique au nord du Kantô. Sa nouvelle réputation de commandant de génie, acquise par ce tour de force, ne lui attire pas que des admirateurs... Il se retrouve dans le collimateur de Yasuke Ôyama, chef de l'artillerie de Satsuma et assassin de Genzaburô Inoue. L'heure de la vengeance approche... Chiruranest un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique ! "Un titre aussi divertissant que didactique". ActuaBD "Chiruran séduit aussi bien par le pan historique raconté que par ce récit d'une jeunesse hargneuse et combattante du Japon du XIXe siècle" Manga-News

Par Shinya Umemura, Eiji Hashimoto
Chez Mangetsu

|

Auteur

Shinya Umemura, Eiji Hashimoto

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chiruran Tome 27 par Shinya Umemura, Eiji Hashimoto

Commenter ce livre

 

Chiruran Tome 27

Shinya Umemura, Eiji Hashimoto trad. Damien Guinois

Paru le 08/07/2026

178 pages

Mangetsu

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382815908
9782382815908
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.