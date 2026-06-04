Le Diable s'habille en papa Tome 1

Une éducation d'enfer pour le plus grand des héros ! Kakyu est un diable de rang inférieur ayant survécu en enfer pendant plus de 2 000 ans, ce qui lui a valu d'obtenir une force phénoménale. Or il s'est retrouvé au milieu d'une querelle entre Satan et Zeus et s'est vu propulsé dans un monde parallèle. A présent, il mène une vie paisible en tant que marchand ambulant et a trouvé une place parmi les habitants d'un village nommé Jorn. Mais celui-ci est détruit par les flammes durant son absence, ne laissant qu'un seul survivant : un nouveau-né nommé Ars. Kakyu recueille alors l'enfant et se jure de l'élever pour faire de lui la personne la plus heureuse du monde !