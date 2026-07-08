Storms and Secrets

Il l'a toujours aimée. Elle aussi. Mais ils ne se le sont jamais dit. A présent qu'elle est en danger, il est prêt à se battre pour la sauver. Marigold est l'heureuse propriétaire d'un salon de coiffure, et pour rien au monde elle n'échangerait sa vie au sein de la petite ville tranquille de Tilikum. Pour rien, sauf peut-être pour Zachary, le dernier de la fratrie Haven, fauteur de troubles, qui l'a anéantie lors du bal du lycée quelques années auparavant. Zachary, lui, est coincé dans ses mensonges. Il aime Marigold en secret depuis toujours, mais c'est bien plus simple pour lui de faire semblant de la détester. Les sentiments, ça fait souffrir, pas vrai ? Quand un inconnu débarque en ville, avec ses costumes et sa voiture hors de prix, Marigold croit avoir trouvé le prince charmant, mais les apparences sont parfois trompeuses... Et lorsque le danger frappe, Zachary n'a plus le choix : affronter son passé, révéler la vérité et se battre pour celle qui pourrait tout perdre. Car l'homme qui menace Marigold n'est pas qu'un rival amoureux : il semble bien plus dangereux.