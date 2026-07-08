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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Storms and Secrets

Claire Kingsley

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Il l'a toujours aimée. Elle aussi. Mais ils ne se le sont jamais dit. A présent qu'elle est en danger, il est prêt à se battre pour la sauver. Marigold est l'heureuse propriétaire d'un salon de coiffure, et pour rien au monde elle n'échangerait sa vie au sein de la petite ville tranquille de Tilikum. Pour rien, sauf peut-être pour Zachary, le dernier de la fratrie Haven, fauteur de troubles, qui l'a anéantie lors du bal du lycée quelques années auparavant. Zachary, lui, est coincé dans ses mensonges. Il aime Marigold en secret depuis toujours, mais c'est bien plus simple pour lui de faire semblant de la détester. Les sentiments, ça fait souffrir, pas vrai ? Quand un inconnu débarque en ville, avec ses costumes et sa voiture hors de prix, Marigold croit avoir trouvé le prince charmant, mais les apparences sont parfois trompeuses... Et lorsque le danger frappe, Zachary n'a plus le choix : affronter son passé, révéler la vérité et se battre pour celle qui pourrait tout perdre. Car l'homme qui menace Marigold n'est pas qu'un rival amoureux : il semble bien plus dangereux.

Par Claire Kingsley
Chez Editions ESI

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Auteur

Claire Kingsley

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

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Storms and Secrets

Claire Kingsley trad. Emma Velloit

Paru le 08/07/2026

514 pages

Editions ESI

17,90 €

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