La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme, avec toujours un flashcode. Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine. Tout au fond de l'océan, dans un merveilleux royaume, vit la petite sirène. Mais cette jolie princesse des mers ne désire qu'une chose : aller faire un tour sur terre pour rejoindre le prince qu'elle a sauvé de la tempête ! Pour réaliser son rêve, elle est prête à tout, même à donner sa voix à la sorcière... Découvrez ce conte incontournable de l'enfance adapté d'Hans Christian Andersen, à partir de 5 ans, interprété par Marlène Jobert dans un livre audio avec un flashcode, à lire et à écouter partout ! "Raconter une histoire à un enfant, c'est lui offrir tout ce qu'il aime : de merveilleuses aventures, de la féerie et surtout beaucoup de tendresse. J'ai voulu que les petits, captivés par la beauté du récit, laissent venir en eux, tout naturellement, les émotions que l'on doit aux grands conteurs". Marlène Jobert Destinée aux enfants à partir de 5 ans, cette collection associe la magie des plus beaux contes du monde au talent d'actrice-interprète de Marlène Jobert. Chaque livre audio est accompagné d'un flashcode pour lire et écouter l'histoire partout !