Idées reçues sur le haut potentiel intellectuel

Le haut potentiel intellectuel est de plus en plus médiatisé jusqu'à devenir récemment une série à succès. Il demeure toutefois difficilement saisissable tant ses manifestations sont variées et parfois bien éloignées de ce que l'on peut se figurer des "surdoués", ainsi que l'on désignait autrefois les personnes HPI. Et les idées reçues ne manquent pas... Le haut potentiel intellectuel serait pour certains une mode qui expliquerait qu'il y ait de plus en plus de personnes HPI, ce serait pour d'autres un fonctionnement différent de la pensée qui ferait se sentir en décalage par rapport aux autres et rendrait difficile l'intégration dans la société. Pour d'autres enfin, les enfants HPI ne seraient que des enfants mal élevés... Partant de son expérience de praticienne et de l'actualité de la littérature scientifique, Nathalie Clobert nous permet de mieux saisir ce qu'est le HPI et de comprendre les caractéristiques qui lui sont associées.