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Idées reçues sur le haut potentiel intellectuel

Nathalie Clobert

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Le haut potentiel intellectuel est de plus en plus médiatisé jusqu'à devenir récemment une série à succès. Il demeure toutefois difficilement saisissable tant ses manifestations sont variées et parfois bien éloignées de ce que l'on peut se figurer des "surdoués", ainsi que l'on désignait autrefois les personnes HPI. Et les idées reçues ne manquent pas... Le haut potentiel intellectuel serait pour certains une mode qui expliquerait qu'il y ait de plus en plus de personnes HPI, ce serait pour d'autres un fonctionnement différent de la pensée qui ferait se sentir en décalage par rapport aux autres et rendrait difficile l'intégration dans la société. Pour d'autres enfin, les enfants HPI ne seraient que des enfants mal élevés... Partant de son expérience de praticienne et de l'actualité de la littérature scientifique, Nathalie Clobert nous permet de mieux saisir ce qu'est le HPI et de comprendre les caractéristiques qui lui sont associées.

Par Nathalie Clobert
Chez Editions Le Cavalier Bleu

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Auteur

Nathalie Clobert

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Essais

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Idées reçues sur le haut potentiel intellectuel

Nathalie Clobert

Paru le 04/06/2026

192 pages

Editions Le Cavalier Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791031808642
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