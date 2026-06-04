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Une histoire passera ici

Ariane Dreyfus

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Ariane Dreyfus trouve son inspiration dans le cinéma. Elle rend hommage à sa force de captation du monde et des êtres tels qu'ils sont, nous donnant à voir le visible et l'invisible. - Qu'est-ce qu'une histoire ? Une rêverie ou une décision entre deux gestes éblouissants de banalité pure : seller un cheval, nouer un tablier, verser de l'eau, entrer dans un tipi, ouvrir un bal, recevoir de la poussière dans les yeux ou n'avoir que le ciel devant soi pour attendre. Toujours les mêmes gestes, la même chorégraphie invisible où le corps apprend ce qui est possible. - L'histoire c'est d'arriver à vivre jusqu'à l'âme notre condition matérielle et mortelle. Pour cela, entrer de moi-même comme dans un plan de John Ford , c'est-à-dire les yeux sur la littéralité du monde et le silence des visages, a suffi.

Par Ariane Dreyfus
Chez Le Castor Astral

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Auteur

Ariane Dreyfus

Editeur

Le Castor Astral

Genre

Poésie

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Une histoire passera ici

Ariane Dreyfus

Paru le 04/06/2026

132 pages

Le Castor Astral

16,00 €

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