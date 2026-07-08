La grande Sarah Bernhardt

Résumé : "Elle regarde la photo sur son téléphone. Elle voit une date : 1882. Lola dit avec un sourire : Salut la grande Sarah ! Moi, c'est Lola ! " Lola et ses amis ont une belle opportunité : ils participent au tournage d'un film sur Sarah Bernhardt. Mais, derrière le rideau rouge de la scène de théâtre, qui est cette grande star des théâtres de Paris ? Les trois amis décident de visiter l'exposition sur la carrière de la comédienne, mais aussi sur la vie de la femme derrière tant de rôles et découvrir cette grande comédienne. En + de votre livre : - un accès direct aux audios des chapitres en flashant les pages avec l'application Educadhoc (Lien -> https : //educadhoc. fr/) et bénéficier de toutes les fonctionnalités de celle-ci. LA COLLECTION MONDES EN VF, ce sont des romans illustrés, destinés aux adolescents et aux adultes, pour le plaisir de lire en français dès le niveau A1. Les points forts de la collection : - Des récits inédits de tous les genres (polars, nouvelles, théâtre...) conçus spécialement pour la collection ; - Dès le niveau A1 : des romans illustrés pour une lecture facile et accessible à tous ; - Une ouverture à l'interculturel francophone (Belgique, Cameroun, Congo, France, Grèce, Québec, Suisse, Tunisie...).