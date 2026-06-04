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Ma valise aux dinosaures

Ronny Gazzola

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Ma valise aux dinosaures est un coffret ludique et éducatif conçu pour les enfants curieux dès 4 ans. Dans une boîte compacte et résistante, les enfants découvrent un livre cartonné illustré racontant une histoire de dinosaures, accompagné de 20 plateaux de jeux interactifs. Jeux d'observation, de mémoire, de logique et de comptage invitent à apprendre en s'amusant, seul ou en famille. Le coffret comprend également des dinosaures détachables avec socles, permettant de créer un univers préhistorique en 3D et de prolonger le jeu de manière créative. Un livret d'instructions, pensé pour les parents et les frères et soeurs plus âgés, propose des idées d'activités et d'accompagnement. Grâce à ses illustrations vives, ses matériaux robustes et son format transportable, ce coffret est idéal à la maison comme en voyage. Un produit complet, éducatif et divertissant, parfait comme cadeau.

Par Ronny Gazzola
Chez White Star

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Auteur

Ronny Gazzola

Editeur

White Star

Genre

Livres-jeux

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Ma valise aux dinosaures

Ronny Gazzola

Paru le 04/06/2026

7 pages

White Star

16,90 €

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Scannez le code barre 9788832916683
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