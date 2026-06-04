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Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Cet été sera différent

Carley Fortune

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Cet été, ils tiendront leur promesse. Cet été, ils ne céderont pas à la tentation. Cet été, ce sera différent. En vacances à l'Ile-du-Prince-Edouard, Lucy rencontre Félix, un insulaire qui lui fera vivre une nuit des plus mémorables. Lucy découvre après coup que Félix est le petit frère de sa meilleure amie. Malgré leur incroyable chimie, ils reconnaissent les multiples bonnes raisons pour lesquelles ils doivent garder leurs distances et se jurent de ne jamais répéter l'expérience de cette nuit torride. Ce qui s'avère plus facile à dire qu'à faire. Chaque année, Lucy se rend à l'Ile avec sa meilleure amie, Bridget, pour profiter de l'air frais des Maritimes, savourer une bonne bouteille de vinho verde et s'empiffrer d'huîtres. Chaque visite commence par une longue promenade sur la plage, au pied des falaises rouges, sous un soleil resplendissant. Chaque fois, Lucy se promet de ne pas atterrir dans le lit de Félix. Encore. Si elle ne peut nier son attirance envers Félix, Lucy sait au moins que ce n'est pas une affaire de sentiments. Puis vient ce jour où Bridget quitte Toronto en catastrophe pour se réfugier à l'Ile-du-Prince-Edouard, une semaine à peine avant son mariage. Laissant sa propre vie en plan, Lucy s'envole à sa suite. Sa mission : aider Bridget à traverser la crise tout en résistant à l'homme qui la fait toujours flancher. Mais le regard brillant et la répartie joueuse de Félix ont fait place à autre chose, et Lucy en vient à se demander si son coeur est vraiment à l'abri.

Par Carley Fortune
Chez Robert Laffont

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Auteur

Carley Fortune

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature étrangère

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Cet été sera différent

Carley Fortune

Paru le 04/06/2026

Robert Laffont

9,50 €

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