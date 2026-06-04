Le temps d'un été doré

Quand l'été revient, certaines promesses refusent de rester enfouies. Lorsque sa grand-mère adorée chute et se retrouve immobilisée, Alice Everly, photographe torontoise en plein burn-out, décide de mettre sa vie sur pause. Direction Barry's Bay, un lac reculé de l'Ontario, où un chalet prêté par un ami devient le décor d'un été qui bouleversera tout. Au bord du lac Kamaniskeg, Alice retrouve non seulement les paysages lumineux de son adolescence, mais aussi Charlie Florek, le voisin d'en face : drôle, attentionné, un peu sauvage... et porteur de secrets. Entre eux, l'alchimie est immédiate. Peu à peu, au rythme des baignades, des défis estivaux et des confidences nocturnes, leur complicité se transforme en une romance délicate et incandescente. Mais cet été est aussi celui des épreuves : la convalescence de Nan, les liens familiaux qui se resserrent, la redécouverte de l'art pour le plaisir, et la peur d'aimer quand le passé pèse encore. Et lorsque Charlie s'éloigne brusquement, rongé par ses propres fragilités, Alice doit réapprendre à se choisir. De retour en ville, elle reconstruit sa vie jusqu'au jour où un appel bouleverse tout. Charlie a subi une opération à coeur ouvert. Alors, Alice fonce. Leur retrouvailles sont une seconde chance qu'ils n'osaient plus espérer.