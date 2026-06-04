Le Chaman du Pacifique

Une intelligence artificielle globale. Une sagesse millénaire. Un combat pour la survie. Lorsque Julie connecte Aphrodite, son intelligence artificielle, à un ordinateur quantique, l'impensable se produit : la machine effleure la conscience. En quelques heures, tout s'emballe. Les certitudes vacillent. Les équilibres se brisent. A l'autre bout du Pacifique, Daya, navigateur et chaman d'une île oubliée, reçoit un appel qu'il ne peut ignorer. Il doit partir. Immédiatement. Deux mondes. Deux vérités. Une collision inévitable. Un page turner vertigineux au coeur de la question la plus troublante de notre époque : Et si les machines pouvaient atteindre l'âme... que resterait-il à l'humanité ?