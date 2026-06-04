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Le Chaman du Pacifique

David Perroud

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Une intelligence artificielle globale. Une sagesse millénaire. Un combat pour la survie. Lorsque Julie connecte Aphrodite, son intelligence artificielle, à un ordinateur quantique, l'impensable se produit : la machine effleure la conscience. En quelques heures, tout s'emballe. Les certitudes vacillent. Les équilibres se brisent. A l'autre bout du Pacifique, Daya, navigateur et chaman d'une île oubliée, reçoit un appel qu'il ne peut ignorer. Il doit partir. Immédiatement. Deux mondes. Deux vérités. Une collision inévitable. Un page turner vertigineux au coeur de la question la plus troublante de notre époque : Et si les machines pouvaient atteindre l'âme... que resterait-il à l'humanité ?

Par David Perroud
Chez Editions Jouvence

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Auteur

David Perroud

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Littérature française

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Le Chaman du Pacifique

David Perroud

Paru le 04/06/2026

480 pages

Editions Jouvence

9,95 €

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