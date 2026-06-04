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S'épanouir avec la musique intuitive

Bernard Boch, Boch corinne Ginisti

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Ne rêvez-vous pas de jouer de musique sans devoir apprendre le solfège ? C'est possible avec la musique intuitive ! Une musique qui se crée dans l'instant, riche de sons harmoniques et de nappes sonores vibrantes. Pour en faire l'expérience, respirez tranquillement, entrez dans votre présence créative, et choisissez l'un des instruments dédiés à cette pratique jubilatoire (tambour, shruti box, handpan...) ou jouez avec les sons de votre voix. Retrouvez dans ce livre 52 pratiques pour profiter des bienfaits des vibrations sonores, seul ou en groupe, avec ou sans instrument, au fil de la journée ou lors de plages de temps dédiées. Accès exclusif par QR code à 2 plages sonores enregistrées, comme soutien à votre pratique. Un livre simple et pédagogique plein d'idées à mettre en oeuvre pour votre épanouissement dans un cadre personnel ou collectif.

Par Bernard Boch, Boch corinne Ginisti
Chez Le Souffle d'Or

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Auteur

Bernard Boch, Boch corinne Ginisti

Editeur

Le Souffle d'Or

Genre

Psychopathologie

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S'épanouir avec la musique intuitive

Bernard Boch, Boch corinne Ginisti

Paru le 04/06/2026

144 pages

Le Souffle d'Or

15,90 €

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Scannez le code barre 9782840589853
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