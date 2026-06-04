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Où est Paula?

Deborah Porret

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Quatre inconnus. Une femme de ménage disparue. Une enquête qui va tout changer. Amandine, maman au bord de l'épuisement, Julia, bourgeoise énergique, Valentin, retraité solitaire, et Zoé, jeune directrice d'hôtel ambitieuse, n'ont rien en commun... si ce n'est leur femme de ménage, Paula. Lorsqu'elle disparaît sans explication, ce groupe mal assorti décide d'unir ses forces et de partir à sa recherche. Rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne savent presque rien de cette femme fiable et discrète, présence indispensable dans leur quotidien. D'abord méfiants les uns envers les autres, ils vont peu à peu dévoiler leurs failles et en découvrir autant sur eux-mêmes que sur la vie de Paula. Il en naîtra une amitié inattendue, de celles qui transforment et réorientent les trajectoires. Ce roman mêle avec habileté suspense et émotion, tout en abordant des sujets de société actuels.

Par Deborah Porret
Chez Favre

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Auteur

Deborah Porret

Editeur

Favre

Genre

Littérature française

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Où est Paula?

Deborah Porret

Paru le 04/06/2026

200 pages

Favre

20,00 €

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