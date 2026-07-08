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Le Chant des Ruines

Sasha E. Sloane

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ELLE A SAUVE LE PRINCE. MAINTENANT, ELLE DOIT SURVIVRE DANS SON MONDE. Lyria est une jeune Elfe dotée d'un Talent magique - une double offense dans le royaume humain du Verdinaé. Sous la protection étouffante de sa mère, elle apprend les règles qui la maintiennent en vie : rester cachée, vigilante et, surtout, calme, de peur que son pouvoir n'échappe à son contrôle. Mais lorsqu'elle découvre, dans la forêt, un garçon sur le point d'être tué, Lyria risque tout pour le sauver. Elle ne s'attend pas à ce qu'il survive, et encore moinsà ce qu'il s'agisse du Prince Finneas de Verdinaé. Alors, quand il lui propose un poste d'apothicaire à la cour, la jeune femme saisit cette chance pour prouver - à elle et sa mère - qu'elle contrôle son pouvoir. Naviguant dans un monde sans pitié, entre robes chatoyantes, coups d'épée et baisers volés, Lyria doit à tout prix masquer sa nature elfique... sans compter que Cygnus, le guérisseur royal avec qui elle travaille, semble déterminé à exposer la moindre de ses failles. Mais sous le palais de Verdinaé réside une obscurité bien plus dangereuse que n'importe quel secret. Lyria devra décider à qui se fier et ce qu'elle sera prête à risquer pour un amour qu'elle n'aurait jamais espéré.

Par Sasha E. Sloane
Chez Hachette

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Auteur

Sasha E. Sloane

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Le Chant des Ruines

Sasha E. Sloane trad. Ariane Maksioutine

Paru le 08/07/2026

432 pages

Hachette

19,95 €

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