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Cozy tattoos - Beckycas

Beckycas, Xxx

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Habillez votre peau en couleur ! Abeille dodue, adorable sushi ou cupcake souriant : quelle que soit votre humeur, choisissez parmi ces petits objets, gâteaux, plantes et autre tatouages colorés celui qui illuminera votre tenue. Comme des grigris, déposez ces compagnons au creux de votre poignet ou sur votre cheville et passez avec eux une journée très cozy ! - Découpez le tattoo choisi. - Retirez le film protecteur et déposez le tattoo face contre votre peau sèche et propre. - Tapotez la feuille avec une éponge propre et humide 30 secondes. - Retirez la feuille et admirez votre tattoo !

Par Beckycas, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Beckycas, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Cozy tattoos - Beckycas

Beckycas, Xxx

Paru le 19/08/2026

10 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017386612
9782017386612
© Notice établie par ORB
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