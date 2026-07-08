Cozy tattoos - Lily Paw Studio

Ornez votre peau de douceur ! Printemps, automne ou été : quelle que soit la saison, choisissez parmi ces petits animaux, fleurs et autre tatouages colorés celui qui illuminera votre tenue. Comme des grigris, déposez ces compagnons au creux de votre poignet ou sur votre cheville et passez avec eux une journée très cozy ! - Découpez le tattoo choisi. - Retirez le film protecteur et déposez le tattoo face contre votre peau sèche et propre. - Tapotez la feuille avec une éponge propre et humide 30 secondes. - Retirez la feuille et admirez votre tattoo !