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La Colère d'Achille

Claude Bard

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Quand une adaptation théâtrale de L'Iliade tourne à la tragi-comédie. Une satire étourdissante du théâtre contemporain, une relecture grisante de L'Iliade . Le théâtre de La Cerisaie, en banlieue parisienne, lutte pour sa survie. Le public se fait rare et la mairie veut le départ du metteur en scène, Pierre Debord. Aux abois, celui-ci décide de monter une adaptation de L'Iliade et fait appel à un acteur de cinéma qu'il a connu à ses débuts : Mathieu Hazard. A lui seul, dans le rôle d'Achille, il devrait assurer le succès de la pièce. Or voilà que tous les protagonistes de ce pari se mettent à reproduire, sur les planches et dans la vie, les péripéties du récit mythique. Debord, qui s'est attribué le rôle d'Agamemnon, est-il un manipulateur ? A-t-il projeté de reproduire les conflits de L'Iliade pour électriser sa mise en scène ? A quelques jours de la générale, la querelle éclate entre Hazard et Debord. La panique s'empare de la troupe... Pas plus que les personnages d'Homère, ceux de Claude Bard n'échapperont à leur destin. Avec une habileté grisante, cette satire du théâtre contemporain fait jouer tous les ressorts de l'épopée et propose une lecture endiablée de L'Iliade comme métaphore de la création littéraire.

Par Claude Bard
Chez L'Archipel

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Auteur

Claude Bard

Editeur

L'Archipel

Genre

Littérature française

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La Colère d'Achille

Claude Bard

Paru le 04/06/2026

272 pages

L'Archipel

20,00 €

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