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#Essais

La Sagesse de L'Odyssée

Xxx, Sam Akbar

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Inspiré de L'Odyssée, ce livre propose une lecture profondément moderne du célèbre voyage d'Ulysse. Bien plus qu'un récit antique, cette épopée devient ici un guide pour affronter les défis de la vie contemporaine. A travers les grandes étapes du retour d'Ulysse - le départ, les errances, les pertes, les rencontres, le retour - l'auteur met en lumière les mécanismes psychologiques universels qui façonnent nos propres parcours : résilience, adaptation, acceptation, transformation. Chaque chapitre associe sagesse antique et outils concrets issus de la psychologie moderne pour aider le lecteur à : traverser les périodes de crise, accepter ce qui ne peut être changé, retrouver du sens, avancer malgré l'incertitude. Car le véritable voyage n'est pas celui qui mène quelque part... mais celui qui nous transforme.

Par Xxx, Sam Akbar
Chez Hachette

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Auteur

Xxx, Sam Akbar

Editeur

Hachette

Genre

Réussite personnelle

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La Sagesse de L'Odyssée

Xxx, Sam Akbar

Paru le 08/07/2026

336 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017374329
9782017374329
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