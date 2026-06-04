Histoire illustrée de l'informatique

Comment fut inventé l'ordinateur ? Comment notre monde s'est-il numérisé ? Qui sont les héros de cette aventure ? Comment s'inscrit-elle dans l'évolution de l'humanité ? Connaître l'histoire de l'informatique relève désormais de la culture générale. De la machine d'Anticythère au cyberespionnage et aux Big Data, des cartes perforées à l'Internet, des tabulatrices aux tablettes, ce livre vous propose un voyage dans le temps, une archéologie de notre environnement numérique. Laissez-vous emporter dans cette lecture passionnante, où chacun retrouvera ou découvrira ces merveilleuses créations de l'esprit humain.