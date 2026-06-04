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Histoire illustrée de l'informatique

Emmanuel Lazard, Pierre Mounier-Kuhn

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Comment fut inventé l'ordinateur ? Comment notre monde s'est-il numérisé ? Qui sont les héros de cette aventure ? Comment s'inscrit-elle dans l'évolution de l'humanité ? Connaître l'histoire de l'informatique relève désormais de la culture générale. De la machine d'Anticythère au cyberespionnage et aux Big Data, des cartes perforées à l'Internet, des tabulatrices aux tablettes, ce livre vous propose un voyage dans le temps, une archéologie de notre environnement numérique. Laissez-vous emporter dans cette lecture passionnante, où chacun retrouvera ou découvrira ces merveilleuses créations de l'esprit humain.

Par Emmanuel Lazard, Pierre Mounier-Kuhn
Chez EDP Sciences

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Auteur

Emmanuel Lazard, Pierre Mounier-Kuhn

Editeur

EDP Sciences

Genre

Histoire des techniques

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Histoire illustrée de l'informatique

Emmanuel Lazard, Pierre Mounier-Kuhn

Paru le 04/06/2026

346 pages

EDP Sciences

41,00 €

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Scannez le code barre 9782759839766
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