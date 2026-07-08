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#Album jeunesse

Le Livre de la Jungle 2

Disney

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Toute l'histoire du film Le Livre de la Jungle 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Grâce à Bagheera la panthère et Baloo l'ours, Mowgli vit désormais au village, auprès de ses semblables. Hélas, il ne s'y sent pas chez lui, et les animaux lui manquent terriblement. Une nuit, le petit d'homme décide de s'enfuir. Il échappe de justesse au féroce Shere Khan, qui cherche à se venger ! Inquiète pour son nouvel ami, Shanti, une petite fille, part elle aussi à la poursuite du garçon dans la jungle...

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Le Livre de la Jungle 2

Disney

Paru le 08/07/2026

96 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017367901
9782017367901
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