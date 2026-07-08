Toute l'histoire du film Le Livre de la Jungle 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Grâce à Bagheera la panthère et Baloo l'ours, Mowgli vit désormais au village, auprès de ses semblables. Hélas, il ne s'y sent pas chez lui, et les animaux lui manquent terriblement. Une nuit, le petit d'homme décide de s'enfuir. Il échappe de justesse au féroce Shere Khan, qui cherche à se venger ! Inquiète pour son nouvel ami, Shanti, une petite fille, part elle aussi à la poursuite du garçon dans la jungle...