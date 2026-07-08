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Toutes les matières Tle Spé Maths-Physique-chimie - SVT + enseignements communs

Philippe Rousseau, Michaël Salaün, Véronique Veyrier-Milan, Sébastien Zardet, Pierre Binz

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Par Philippe Rousseau, Michaël Salaün, Véronique Veyrier-Milan, Sébastien Zardet, Pierre Binz
Chez Hachette

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Auteur

Philippe Rousseau, Michaël Salaün, Véronique Veyrier-Milan, Sébastien Zardet, Pierre Binz

Editeur

Hachette

Genre

Mathématiques

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Toutes les matières Tle Spé Maths-Physique-chimie - SVT + enseignements communs

Philippe Rousseau, Michaël Salaün, Véronique Veyrier-Milan, Sébastien Zardet, Pierre Binz

Paru le 08/07/2026

576 pages

Hachette

16,90 €

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