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Philippe Rousseau, Michaël Salaün, Véronique Veyrier-Milan, Sébastien Zardet, Pierre Binz
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DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoireRetrouver tous les articles sur Toutes les matières Tle Spé Maths-Physique-chimie - SVT + enseignements communs par Philippe Rousseau, Michaël Salaün, Véronique Veyrier-Milan, Sébastien Zardet, Pierre Binz
Paru le 08/07/2026
576 pages
Hachette
16,90 €
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