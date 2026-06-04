Michelin, une histoire secrète

Une plongée au coeur des années de crise de Michelin, de la quasi-faillite au renouveau. En 1990, Michelin a conquis le marché mondial du pneumatique, on le croit invulnérable. Or, cette année-là, le géant industriel français vacille : pertes colossales, endettement alarmant, organisation à bout de souffle... Michelin est soudainement confronté à une crise dont l'ampleur surprend jusqu'à ses dirigeants. Eric Bourdais de Charbonnière et Michel Rollier, acteurs de premier plan du sauvetage du groupe, lèvent le voile sur une séquence souvent occultée de son histoire : les années de chaos, les décisions difficiles, mais aussi les " miracles " et la transformation du management qui ont permis à la Maison de Clermont-Ferrand de retrouver sa place au sommet. Le récit de trente années de reconstruction, d'innovation et de résistance au coeur d'un fleuron industriel français.