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Michelin, une histoire secrète

De charbonnière eric Bourdais, Michel Rollier

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Une plongée au coeur des années de crise de Michelin, de la quasi-faillite au renouveau. En 1990, Michelin a conquis le marché mondial du pneumatique, on le croit invulnérable. Or, cette année-là, le géant industriel français vacille : pertes colossales, endettement alarmant, organisation à bout de souffle... Michelin est soudainement confronté à une crise dont l'ampleur surprend jusqu'à ses dirigeants. Eric Bourdais de Charbonnière et Michel Rollier, acteurs de premier plan du sauvetage du groupe, lèvent le voile sur une séquence souvent occultée de son histoire : les années de chaos, les décisions difficiles, mais aussi les " miracles " et la transformation du management qui ont permis à la Maison de Clermont-Ferrand de retrouver sa place au sommet. Le récit de trente années de reconstruction, d'innovation et de résistance au coeur d'un fleuron industriel français.

Par De charbonnière eric Bourdais, Michel Rollier
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

De charbonnière eric Bourdais, Michel Rollier

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Actualité médiatique internati

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Michelin, une histoire secrète

De charbonnière eric Bourdais, Michel Rollier

Paru le 04/06/2026

240 pages

Le Cherche Midi

19,50 €

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