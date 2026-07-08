Français 3e Réussis le Brevet

LE livre tout-en-un pour réussir l'épreuve de français au Brevet et arriver confiant(e) le jour J ! - Tout le programme développé pas à pas - Des explications simples pour comprendre les règles de grammaire et d'orthographe - Des méthodes efficaces pour réussir la réécriture, le sujet d'imagination et de réflexion - 150 exercices et sujets types corrigés - Des astuces ciblées pour gagner un maximum de points ! L'autrice Amélie Vioux est une jeune professeure exceptionnelle, créatrice du site devenu en quelques années le site n° 1 de révisions du Bac du français : commentairecompose. fr. La clé de son succès ? Un langage et des outils simples qui marchent à tous les coups !