Les 100 mots du droit international

Guerre et paix D' "Abstention" à "Zone économique exclusive" en passant par "Droits de l'homme" , "Génocide" , "Guerre" , "Immunités" , "Règlement des différends" , "Responsabilité" ou "Veto" , le professeur Denis Alland fournit un exposé concis, parfois critique, de cent notions parmi les plus centrales du droit international public. Donnant à voir, au-delà de simples définitions, les défis qui se profilent derrière les mots, cet abécédaire permet un premier accès rapide à une discipline absolument centrale pour la compréhension du monde contemporain. Sont abordés les aspects formels, tels que la formation des règles ("Coutume" , "Principes généraux" , "Traité" ...), autant que les éléments structurants de la société internationale ("Etat" , "Frontière" , "Organisation internationale" , "Sujet" , "Territoire" ...), ou bien encore les termes déterminants de la pratique internationale et des débats auxquels elle donne lieu ("Annexion" , "Communauté internationale" , "Négociation" , "Légitime défense" , "Sanctions" ...). Un index détaillé et de nombreux renvois facilitent les lectures transversales.