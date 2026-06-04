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Les 100 mots du droit international

Denis Alland

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Guerre et paix D' "Abstention" à "Zone économique exclusive" en passant par "Droits de l'homme" , "Génocide" , "Guerre" , "Immunités" , "Règlement des différends" , "Responsabilité" ou "Veto" , le professeur Denis Alland fournit un exposé concis, parfois critique, de cent notions parmi les plus centrales du droit international public. Donnant à voir, au-delà de simples définitions, les défis qui se profilent derrière les mots, cet abécédaire permet un premier accès rapide à une discipline absolument centrale pour la compréhension du monde contemporain. Sont abordés les aspects formels, tels que la formation des règles ("Coutume" , "Principes généraux" , "Traité" ...), autant que les éléments structurants de la société internationale ("Etat" , "Frontière" , "Organisation internationale" , "Sujet" , "Territoire" ...), ou bien encore les termes déterminants de la pratique internationale et des débats auxquels elle donne lieu ("Annexion" , "Communauté internationale" , "Négociation" , "Légitime défense" , "Sanctions" ...). Un index détaillé et de nombreux renvois facilitent les lectures transversales.

Par Denis Alland
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Denis Alland

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Les 100 mots du droit international

Denis Alland

Paru le 04/06/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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