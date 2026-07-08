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#Bande dessinée jeunesse

Ma vie avec les Walter Boys Tome 1

Novak Ali, Ali Novak

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" C'est une blague, j'espère. Non seulement Katherine, ma nouvelle tutrice, a douze gosses, mais ce sont tous des garçons. C'est la cata. Je ne sais absolument rien des garçons, moi ! Pas de frère, pas de petit ami, et une scolarité dans une école privée de filles. Comment je vais survivre dans une maison pleine de testostérone ? Loin des gratte-ciels de New York qui me protégeaient, je me sens seule, nue et vulnérable. Le Colorado est très beau et je ferai mon possible pour m'acclimater, mais une chose est sûre : ça ne sera jamais mon foyer. "

Par Novak Ali, Ali Novak
Chez Hachette

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Auteur

Novak Ali, Ali Novak

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Ma vie avec les Walter Boys Tome 1

Novak Ali, Ali Novak trad. Sophie Dabat

Paru le 08/07/2026

432 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017351900
9782017351900
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