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L'école face à l'IA

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La question de l'utilisation de l'intelligence artificielle préoccupe le corps professoral. Certains y voient le danger d'une industrialisation de la fraude ; d'autres, au contraire, imaginent qu'elle va résoudre miraculeusement tous les problèmes de l'Ecole. Jean-Michel Le Baut montre ici qu'on peut échapper tout autant aux discours déclinistes qu'aux propos euphoriques. Il considère que l'arrivée des outils d'IA générative ne peut être ni ignorée, ni prohibée et qu'il est essentiel de former nos élèves à un usage raisonné et critique de ceux-ci. Mieux encore : avec une connaissance exceptionnelle des recherches et innovations pédagogiques dans ce domaine, il explore les différents usages de l'IA en classe. Que ce soit pour apprendre à chercher, créer, coopérer ou même écrire, on peut, en effet, utiliser celle-ci intelligemment. On permettra ainsi à toutes et tous, non seulement de s'enrichir avec l'IA, mais aussi de la détourner, de la dépasser et de s'en libérer. En mobilisant les travaux scientifiques internationaux et en multipliant les exemples d'usage dans différentes disciplines, Jean-Michel Le Baut nous livre ici le premier véritable outil de formation pour toutes les enseignantes et tous les enseignants. Il nous montre même comment une bonne utilisation de l'IA permet de renforcer une authentique " pédagogie de la question " particulièrement nécessaire pour faire face aux dangers qui menacent notre démocratie. Il nous livre ainsi un ouvrage magistral, tout à la fois didactique, pédagogique et politique. Avec une préface d'Alexandre Gefen

Chez ESF Editeur

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Pédagogie

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L'école face à l'IA

Paru le 04/06/2026

186 pages

ESF Editeur

22,00 €

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