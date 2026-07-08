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Un grand week-end à Bordeaux

Collectif, Anonyme

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Un Grand Week-end à Bordeaux, c'est... - Goûter à l'art de vivre bordelais entre quais de Garonne, ruelles élégantes et terrasses animées, avec un guide entièrement remis à jour sur place. - Toutes les nouvelles adresses testées : bistrots à vins et tables gastronomiques, bars à tapas, cafés de quartier, rooftops sur la ville, boutiques de créateurs et cavistes inspirés. - Les quartiers à (re)découvrir : le centre historique et ses façades XVIIIe, les Chartrons et leurs brocantes, les Bassins à flot en pleine métamorphose, Saint-Michel, le quartier tendance qui bouge tard. - Des balades clé en main pour profiter au mieux d'un court séjour : flânerie le long des quais, escapade culturelle (Cité du Vin, musées, galeries), virées nocturnes entre bars à cocktails et lieux festifs. - Un détour incontournable par le bassin d'Arcachon et les environs : Dune du Pilat, cabanes ostréicoles, plages et villages de charme, vignobles du Médoc, de Saint-Emilion ou des Graves. - Nos bons plans 100 % pratiques : meilleurs quartiers pour se loger, réservations indispensables, transports, et toutes les astuces pour savourer Bordeaux sans tomber dans les pièges à touristes. Un city-guide clair, actuel et inspirant, pour vivre Bordeaux, son vignoble et le bassin d'Arcachon comme un local le temps d'un grand week-end.

Par Collectif, Anonyme
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Anonyme

Editeur

Hachette

Genre

Aquitaine

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Un grand week-end à Bordeaux

Collectif, Anonyme

Paru le 08/07/2026

232 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017337836
9782017337836
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