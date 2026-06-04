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La seconde naissance de Lucie Finnell

Flavia Mazelin Salvi

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Une histoire de guérison et de transmission au coeur du pays cathare Une dispute de trop avec son compagnon, et Lucie Finnell quitte Paris pour suivre un stage de yoga d'un mois dans le sud-ouest de la France. Ce qui devait être une simple parenthèse pour souffler devient une expérience bouleversante. Rencontres inattendues, résurgences troublantes, révélations et confrontations initiatiques se succèdent. Peu à peu, ses croyances et ses certitudes se fissurent, et sa perception d'elle-même et des autres se modifie. Confrontée à ce qu'elle fuyait depuis toujours, Lucie se redécouvre. Aura-t-elle assez de force et de constance pour terrasser ses vieux démons ? De nouvelles illusions remplaceront-elles ses anciennes croyances ? Saura-t-elle se faire confiance et devenir son propre guide ? Autant de questions qui balisent le chemin de tous les quêteurs de sens et de lumière, et auxquelles Lucie ne pourra pas se dérober.

Par Flavia Mazelin Salvi
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Flavia Mazelin Salvi

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Esotérisme

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La seconde naissance de Lucie Finnell

Flavia Mazelin Salvi

Paru le 04/06/2026

256 pages

Le Courrier du Livre

19,90 €

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