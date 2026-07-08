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7 Histoires pour la semaine Mickey et ses amis

Disney

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Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie de Mickey et Minnie au fil des mois ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de Mickey et ses amis, tels que Mickey, Minnie et Daisy. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : Une nouvelle maison ; Le pique-nique de Minnie : Un après-midi pluvieux ; Une promenade mouvementée ; Le super camping-car ; Pénélope la licorne ; Une journée parfaite.

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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7 Histoires pour la semaine Mickey et ses amis

Disney

Paru le 08/07/2026

128 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017095194
9782017095194
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