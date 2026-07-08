Blade & Bastard Tome 3

Au retour d'une expédition dans le donjon, Iarumas entend dans une auberge un aventurier marmonner des propos incohérents au sujet d'un trésor derrière une porte secrète au troisième niveau. Suspectant un piège, mais refusant pour autant de laisser passer une telle occasion, Iarumas propose à Sezmar, des All-Stars, d'accompagner son petit groupe pour aller voir ce qu'il en est. Mais à peine ont-ils mis un pied dans la pièce mystérieuse qu'une alarme retentit et qu'une trappe s'ouvre sous Garbage, comme si elle était particulièrement visée !