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#Manga

Blade & Bastard Tome 3

Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin

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Au retour d'une expédition dans le donjon, Iarumas entend dans une auberge un aventurier marmonner des propos incohérents au sujet d'un trésor derrière une porte secrète au troisième niveau. Suspectant un piège, mais refusant pour autant de laisser passer une telle occasion, Iarumas propose à Sezmar, des All-Stars, d'accompagner son petit groupe pour aller voir ce qu'il en est. Mais à peine ont-ils mis un pied dans la pièce mystérieuse qu'une alarme retentit et qu'une trappe s'ouvre sous Garbage, comme si elle était particulièrement visée !

Par Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin
Chez Pika Edition

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Auteur

Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Blade & Bastard Tome 3

Kumo Kagyu, Makoto Fugetsu, So-bin

Paru le 08/07/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043305818
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