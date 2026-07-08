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The Ogre's bride Tome 1

Kureha, Jun Togashi

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Un Japon où les humains et des esprits surnaturels, les Ayakashi, coexistent. Oni... Esprits-Renards, Chats-Spectres... Grâce à leurs pouvoirs extraordinaires et à leur beauté fascinante, les Ayakashi forment le coeur et l'élite du pays. Lorsqu'un Ayakashi identifie une jeune humaine comme sa "fiancée", elle reçoit la promesse d'un amour inconditionnel. Yuzu est une lycéenne qui vit dans l'ombre de sa soeur cadette, la fiancée d'un Esprit-Renard. Méprisée et privée d'affection par sa famille, elle endure chaque jour une profonde solitude. Un soir, elle croise dans la rue un jeune homme d'une beauté saisissante. Ce garçon aux yeux rouges n'est autre que Reiya Kiryûin, héritier de la famille la plus puissante des Ayakashi et futur maître de tous les Oni.

Par Kureha, Jun Togashi
Chez Panini comics

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Auteur

Kureha, Jun Togashi

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

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The Ogre's bride Tome 1

Kureha, Jun Togashi

Paru le 08/07/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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