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#Roman francophone

Doué·e·s

Gabrielle Chalmont-cavache

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Doué·e·s est une fiction où s'entrecroisent sciences sociales, sciences cognitives et pop culture. Sept personnages déterminés par leur classe sociale, leur origine, leur genre et leurs atypies font face à un besoin de se "? surpasser intellectuellement ? " Avez-vous déjà eu la sensation d'être la personne la plus "? paumée ? " d'un groupe ?? D'avoir adoré une oeuvre que tout le monde trouve aberrante ?? D'avoir loupé une actualité pourtant immanquable ?? De ne rien comprendre à ce que votre brillant·e "? crush ? " vous raconte ?? De ne même pas savoir répondre à une question sur vous-même ?? Sept personnages aux parcours entremêlés se retrouvent face à un cerveau qui leur pose problème. Que ce soit le leur, ou celui d'un·e autre ? : il ne pense pas comme il faut. Comment cohabiter - et même s'aimer - à huit milliards de cerveaux uniques et imparfaits ?? Basée à Montlieu-la-Garde en Nouvelle-Aquitaine, la compagnie Les mille Printemps défend un théâtre tourné vers le futur, au croisement des littératures et des disciplines, dans une esthétique connectée aux palpitations de son époque. Un théâtre comme un geste d'amour désespéré vers l'autre, porté par la conviction résolument optimiste qu'il est encore possible de construire un monde plus beau.

Par Gabrielle Chalmont-cavache
Chez Esse que éditions

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Auteur

Gabrielle Chalmont-cavache

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

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Doué·e·s

Gabrielle Chalmont-cavache

Paru le 04/06/2026

80 pages

Esse que éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487746381
9782487746381
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