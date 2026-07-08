Demon Slayer School Days - Cahier d'activités des Pourfendeurs

Devenez le disciple du pilier de l'amour ! Les Cahiers d'activités des pourfendeurs composent une série d'ouvrages dans lesquels les neuf piliers du manga Demon Slayer transmettent leurs connaissances sur leur souffle de prédilection. Dans ce tome, Mitsuri Kanroji, le pilier de l'amour, vous ouvre les portes du coeur humain, des émotions et du sentiment amoureux. Elle est épaulée dans cette tâche par les autres professeurs de Demon Slayer School Days qui proposent des articles et des jeux thématiques... Vous n'aurez jamais été aussi assidus pour les études ! Demon Slayer n'en finit plus de nous surprendre. Après les livres de coloriage, les romans et artbook, nous vous proposons de découvrir les carnets scolaires avec les cahiers d'activités des pourfendeurs. Abordant de manière ludique de nombreuses matières comme les sciences, les maths ou bien l'histoire, cette série d'ouvrages utilise avec brio l'univers du manga phare pour instruire le lecteur. Une occasion parfaite d'apprendre en compagnie de vos personnages préférés.