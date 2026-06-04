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La librairie de Primrose Hill

Libby Page

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Je me souviens de t'avoir un jour demandé pourquoi tu aimais tellement lire, et tu as répondu que les livres peuvent changer la vie des gens. Ceux-ci changeront la tienne, j'en suis persuadé. Depuis la mort de son mari, survenue six mois plus tôt des suites d'une maladie, Tilly peine à reprendre pied dans son quotidien londonien. Passionnée de littérature, elle n'arrive même plus à ouvrir un livre. Pour fuir leur petit appartement de Primrose Hill, débordant des affaires de Joe et pourtant terriblement vide, elle se réfugie dans le travail. Jusqu'à ce matin de janvier où elle reçoit un appel de sa librairie de quartier : Joe lui a laissé un tout dernier cadeau – douze livres, soigneusement sélectionnés, pour l'aider à traverser les douze mois à venir sans lui. Cette ultime preuve d'amour est peut-être ce dont Tilly a besoin pour accepter de dire au revoir, et commencer un nouveau chapitre...

Par Libby Page
Chez Editions Nami

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Auteur

Libby Page

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature étrangère

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La librairie de Primrose Hill

Libby Page trad. Jessica Shapiro

Paru le 04/06/2026

464 pages

Editions Nami

20,90 €

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Scannez le code barre 9782487606272
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