La dernière chasse de Kraven

Kraven le Chasseur a vaincu tous les animaux. Sauf un. Sa nouvelle obsession : abattre Spider-Man et prendre sa place ! Mais le plus inquiétant, c'est qu'il pourrait bien réussir ! Peter Parker vivra-t-il sa dernière aventure ? A l'instar des Quatre Fantastiques lors de la sortie du film Premiers pas, nous profitons de Spider-Man : Brand New Day pour mettre le Tisseur à l'honneur dans la collection MARVEL POCHE. Une sélection d'aventures incontournables à savourer à prix mini !