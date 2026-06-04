L'école de la mer

La mer a tant à nous apprendre : partir pour la rencontre avec soi-même ou l'ivresse de l'aventure, tantôt revitalisante, tantôt apaisante, chargée de mystères et source infinie de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'elle nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de navigateurs, écrivains, philosophes et poètes parmi les plus illustres qui ont célébré la mer (Jack London, Jules Verne, Joseph Conrad, Jacques Cousteau, Bernard Moitessier, Florence Arthaud, Eric Tabarly, etc.). A leur manière, ils sont les interprètes de ses bienfaits, les passeurs qui nous révèlent avec clairvoyance et sensibilité comment la mer nous permet de nous reconnecter à notre nature profonde. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 15 thèmes forts : A la rencontre de soi ; L'ivresse de l'aventure ; Se laisser porter ; A la poursuite de l'ailleurs ; Le calme dans la tempête, etc.